Rui Cardoso: “A Rússia está a protagonizar o maior esforço de desglobalização de sempre”. Veja a entrevista ao JE

“Um cidadão francês moderado não tem onde votar fora do espectro de Emmanuel Macron. Isto não é saudável porque esse eleitor olha para a esquerda e vê Jean-Luc Mélenchon e do outro lado está Marine Le Pen. Esta situação é angustiante do ponto de vista democrático”, considerou o embaixador Francisco Seixas da Costa no programa da JE TV.