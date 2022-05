Rui Costa e a conquista da Youth League. “Não foi o fim da carreira deles, mas sim o início”

A equipa do SL Benfica que venceu a UEFA Youth League no passado dia 25 de abril foi homenageada esta terça-feira na Câmara Municipal do Seixal, onde foi recebida pelo presidente da autarquia. Após a homenagem, Rui Costa, presidente dos “encarnados”, subiu ao palco e abordou a importância desta conquista para o clube da Luz.

Rui Costa começou por deixar um agradecimento a todos os diretores e treinadores que passaram pelo clube e que “contribuíram para a evolução destes jovens”. Não obstante, o presidente sublinhou que esta conquista é «acima de tudo destes jovens jogadores», lembrando que espera um futuro risonho para estes atletas.

“Esta conquista não foi o fim da carreira deles, mas sim o início», garantiu, lembrando que tem uma visão de integrar cada vez mais jogadores da formação na equipa principal, com o mote «formar para ganhar”

Para Rui Costa, aquilo que os atletas “representaram dentro de campo deve ser um orgulho para os adeptos benfiquistas”, a quem o líder do clube da Luz apelou que acreditem no trabalho que é desenvolvido nas instalações do Benfica Campus.