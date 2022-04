Rui Moreira vai inaugurar o novo escritório da Devoteam no Porto

A consultora Devoteam vai expandir-se para a cidade do Porto, com a abertura de um escritório no Palácio dos Correios, na Avenida dos Aliados. A inauguração vai ficar a cargo do Presidente da Câmara, Rui Moreira, a partir das 10h30 da próxima quinta-feira, dia 5 de maio.

O novo escritório vai ter uma área de 500 m2 em formato open space e capacidade para 50 pessoas. De acordo com um comunicado divulgado pela consultora, este escritório visa “reforçar a presença da consultora tecnológica no Norte do país” e promete proporcionar “melhores condições aos colaboradores, clientes, candidatos e fornecedores nesta região.”

O Managing Director da Devoteam em Portugal reitera que a presença na região norte “tem uma importância estratégica fundamental” e que o objetivo da organização passa por “aproveitar todo o potencial” da mesma, referiu Bruno Mota.

A Devoteam é uma consultora com 25 anos de experiência e 8.500 colaboradores na Europa e no Médio Oriente. Foca-se em estratégia digital, plataformas tecnológicas e cibersegurança.