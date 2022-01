Rui Rio: “Não é expectável que quem ganhe tenha maioria absoluta”

O presidente do PSD, Rui Rio, sublinhou em entrevista à “SIC Notícias” que independentemente do partido que ganhar no domingo não será uma vitória com maioria absoluta.

“Não é expectável que quem ganhe seja inclusive o PSD, tenha maioria absoluta, depende não só de quem ganha”, considerou Rui Rio.

“Eu estou disponível, tenho de estar. Tenho de respeitar o resultado eleitoral. Se ganhar espero que os outros também estejam disponíveis para negociar”, frisou.

Relativamente ao Chega, o presidente do PSD explicou que no caso de apresentar um “Orçamento do Estado, os deputados do Chega vão ter de votar a favor, contra ou abstenção. Se votarem a favor viabilizam um Governo, uma alternativa do PS, se votarem contra estão a votar com o PS”.

Acrescentou ainda que não negoceia com o Chega e apontou que um Orçamento que o PSD apresente só chumba “se o Chega se juntar ao PS”

“Os deputados que o Chega possa eleger são deputados iguais aos outros. Têm o direito de voto e o dever de voto e portanto na altura certa têm de perceber se querem dar força mais à esquerda ou dar força mais ao centro ou direita”, vincou.

Sobre Costa, Rio disse ainda que nos últimos dias tem mostrado disponibilidade para negociar à esquerda. “Nos últimos dias da campanha disse que abriu a porta aquilo que eram as iniciativas do próprio bloco de esquerda que queria negociar com o PS. Tanto faz voto no PS, no BE ou no PCP. Vai dar à mesma coisa. Quem não quer isto tem de votar noutro partido e o único que está em condições é o PSD”, referiu.