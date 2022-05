Rússia acusa EUA de “coordenarem” as operações militares da Ucrânia

Um dos legisladores mais importantes da Rússia acusou este sábado os Estados Unidos de coordenarem as operações militares da Ucrânia, que, segundo ele, é “equivalente” ao envolvimento direto de Washington no conflito bélico contra Moscovo, avança a “Reuters”

“Washington está essencialmente a coordenar e desenvolver operações militares, participando diretamente nas ações militares contra o nosso país”, escreveu Vyacheslav Volodin no seu canal no Telegram.

Washington e membros europeus da aliança transatlântica da NATO forneceram armas pesadas a Kiev para ajudar o país a resistir a uma ofensiva russa que resultou na ocupação de partes do leste e sul da Ucrânia, e que evitaram a tomada da capital.

No entanto, os EUA e os aliados da NATO sublinharam repetidamente que não vão participar diretamente nos combates, de modo a evitarem tornarem-se partes ativas do conflito.

As autoridades dos EUA disseram que os Estados Unidos forneceram informação à Ucrânia para ajudar a defender o ataque russo, através dos seus serviços secretos, mas negaram que essas informações incluíam dados precisos de segmentação.

Volodin, presidente da câmara baixa do parlamento, a Duma, é um proeminente defensor do que Moscovo apelida de “operação militar especial” na Ucrânia para degradar as capacidades militares da sua vizinha e erradicar o que elementos fascistas que consideram dominar o governo e as forças armadas.

A Ucrânia e o ocidente dizem que a alegação fascista é infundada e que a Rússia realizou um ato de agressão não provocado. O conflito matou milhares na Ucrânia e mais de cinco milhões de pessoas já fugiram do país.

Volodin disse que os assessores estrangeiros trabalham na Ucrânia desde o “golpe de Estado”, numa aparente referência à eleição democrática do presidente Volodymyr Zelenskiy em 2019.