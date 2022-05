Rússia acusa Israel de apoiar neonazis na Ucrânia

O ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia acusou Israel esta terça-feira, 3 de maio, de apoiar neonazis na Ucrânia, alimentando a crispação entre os dois países, na sequência de no dia anterior, Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia ter afirmado que Hitler tinha “sangue judeu”, motivando críticas do governo israelita, segundo a “Reuters”.

O ministério russo disse num comunicado que os comentários do ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Yair Lapid, são “anti-históricos” e “explicam em grande medida o porquê do atual governo israelita apoia o regime neonazi em Kiev”.

A troca de acusações entre as duas nações teve início após Lavrov ter respondido a uma pergunta sobre como é que a Rússia poderia “desnazificar” a Ucrânia, dado que o seu presidente, Volodymyr Zelenskiy, é judeu. Lavrov foi perentório e disse que “Hitler também tinha origens judaicas, pelo que não significa nada”.

Moscovo reiterou o argumento de Lavrov de que as origens judaicas de Zelenskiy não impediam a Ucrânia de ser governada por neonazis.

Líderes de várias nações ocidentais denunciaram os comentários de Lavrov e Zelenskiy acusou a Rússia de ter esquecido as lições da Segunda Guerra Mundial.

“O antissemitismo na vida quotidiana e na política não parou e, bem pelo contrário, é alimentado (na Ucrânia)”, afirmou em comunicado.

Israel expressou apoio à Ucrânia após a invasão russa em fevereiro. Mas receoso de prejudicar as relações com a Rússia, uma potência na vizinha Síria, inicialmente evitou críticas diretas a Moscovo e não impôs sanções formais aos oligarcas russos.

No entanto, os laços ficaram mais tensos, com Lapid no mês passado a acusar a Rússia de cometer crimes de guerra na Ucrânia.