Rússia alerta estar preparada para cortar fornecimento de gás natural a mais países da União Europeia (com áudio)

Depois da Polónia e da Bulgária, a Rússia alertou que está disposta a cortar o fornecimento de gás a mais países europeus. De acordo com o porta-voz do Kremlin, a exigência do pagamento do gás russo em rublos mantém-se e o não cumprimento dessa condição irá comprometer o abastecimento aos compradores europeus.

Numa conferência de imprensa, esta tarde, momentos depois de a presidente da Comissão Europeia ter acusado a Rússia de fazer “chantagem” contra os países europeus, Dmitry Peskov explicou que a gigante estatal do gás Gazprom cortou o fornecimento de gás à Bulgária e Polónia por falta de pagamento em rublos, isto em linha com o decreto-lei anunciado por Vladimir Putin, a 30 de março. Segundo a Gazprom, não foram efetuados quaisquer pagamentos desde o início do mês.

“Quando o prazo de pagamento se aproxima, e os compradores se recusam a pagar de acordo com as novas condições, então o novo decreto-lei será aplicado”, cita o “The Guardian” as declarações do responsável.

Questionado sobre se a Rússia está preparada para as perdas de receitas que resultariam deste corte, Peskov respondeu: “Tudo foi calculado, todos os riscos foram previstos e as medidas necessárias serão tomadas”, garantiu.

Recorde-se que a petrolífera estatal russa Gazprom fechou a ‘torneira’ à Bulgária esta quarta-feira, no mesmo dia em que o primeiro-ministro búlgaro tem previsto um encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev. A empresa alega falta de pagamento, mas o país dos Balcãs garante que “cumpriu plenamente com as suas obrigações e realizou todos os pagamentos requeridos ao abrigo deste acordo, de forma oportuna, rigorosa e em conformidade com as suas cláusulas”.

Também a Polónia vai ter o fornecimento de gás interrompido a partir desta quarta-feira, perante a recusa do país em fazer os pagamentos em rublos, como exige desde o final de março o presidente russo, Vladimir Putin, mas também na sequência das notícias de que a Polónia iria avançar com o pacote de sanções contra 50 entidades e indivíduos russos.