Rússia ameaça processar jornal suíço por publicar imagem de Putin com nariz de palhaço

As autoridades da Rússia ameaçaram processar um jornal suíço por ter publicado uma imagem do presidente Vladimir Putin com um nariz de palhaço, revela o “Business Insider” este domingo 17 de julho.

Em causa está um artigo divulgado pelo jornal de Zurique “Neue Zürcher Zeitung”, em junho, intitulado ‘Entre super-heróis e vilões: o poder dos memes na guerra da Ucrânia’, no qual o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, aparece vestido como o ‘Homem de Ferro’ ao lado de Vladimir Putin, com um nariz de palhaço.

A embaixada da Rússia na Suíça enviou uma carta ao editor do jornal “Neue Zürcher Zeitung”, mostrando-se “extremamente indignada” com a imagem do presidente russo, onde argumentam que a liberdade de expressão não é desculpa para publicar “insultos e falsificações”.

Além do nariz de palhaço, as autoridades russas ficaram ofendidas especialmente com as cores do arco-íris no rosto de Vladimir Putin, tendo em conta a sua hostilidade para com a comunidade LGBTQ.

O artigo do jornal suíço classifica Vladimiri Putin como um criminoso de guerra, uma acusação comum entre os ucranianos, mas que não caiu bem entre as autoridades russas.