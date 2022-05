Rússia ataca estações ferroviárias e avisa NATO: transportes de armas na Ucrânia são alvos a abater

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, alertou que os militares russos consideram o transporte de armas pela NATO na Ucrânia como alvos a serem destruídos, segundo a agência de notícias russa “RIA”, citada pela “Reuters”.

O alerta à NATO chega após o Kremlin confirmar que os seus militares atacaram e, consequentemente, “desativaram” seis estações ferroviárias na Ucrânia utilizadas para fornecer armas de fabrico ocidental às forças ucranianas no leste do país.

O ministério da Defesa confirmou que as forças russas bombardearam as fontes de energia das respetivas estações ferroviárias, recorrendo a “armas aéreas e marítimas de alta precisão”. No entanto, o ministério não especificou quais as armas fabricadas no ocidente fornecidas às forças ucranianas através dessas estações.

A informação, embora seja de fonte oficial russa, não foi confirmada pela”Reuters” e não houve reação imediata de Kiev.

O ministério também disse que atingiu 40 alvos militares ucranianos, incluindo quatro depósitos de munições e armas de artilharia.

A Rússia enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro no que apelida de “operação militar especial” para eliminar as capacidades militares do país vizinho e “desnazificar” o território.

Com o apoio de vários países ocidentais, na forma militar e económica, as forças ucranianas montaram uma forte resistência que têm condicionado os avanços russos no terreno.

O conflito já provocou 5,6 milhões de refugiados ucranianos a abandonar o país, 90% destes correspondentes a crianças e mulheres, segundo dados oficiais da Organização das Nações Unidas (ONU).