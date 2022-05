Rússia controla Mar Negro e Ucrânia avisa para falta de cereais no mercado

O presidente ucraniano admitiu esta manhã que a Ucrânia pode perder o acesso a milhões de toneladas de cereais devido ao bloqueio russo do Mar Negro. Para Volodymyr Zelensky, de acordo com a “Reuters”, a falta de cereais na Ucrânia pode desencadear uma crise alimentar na Europa, Ásia e África.

“A Rússia não deixa os navios entrarem ou saírem. Está a controlar o Mar Negro”, contou Zelensky ao programa australiano “60 Minutos”, citado pela “Reuters”.

O líder ucraniano acredita mesmo que “a Rússia quer bloquear completamente a economia do nosso país”.

É importante relembrar que a Rússia controla atualmente a Crimeia, desde 2014, e mais recentemente as cidades de Donetsk e Luhansk, além de muitos relatórios darem o controlo total da cidade de Kherson também ao país de Vladimir Putin. Assim, e sendo cidades que fazem fronteira com a Rússia e com o Mar Negro, significa que as tropas russas controlam os portos do país vizinho.