Rússia dá novo ultimato a Mariupol. Cidade tem de se render até esta tarde

A Rússia voltou a dar um ultimato aos militares ucranianos que estão a segurar as portas de Mariupol. A cidade tem até à tarde desta quarta-feira para entregar todas as armas e render-se, revela a “Reuters”. O país de Vladimir Putin está a lutar para conquistar a cidade portuária desde o início da invasão, uma vez que esta se mostra crucial para toda a conquista da fronteira do leste ucraniano.

No entanto, o pedido de rendição chega numa altura em que o Ocidente se comprometeu com a entrega de mais armas e ajudas militares à Ucrânia.

Os russos já tentaram, por diversas vezes, avançar sobre aquela que consideram ser agora a ‘Batalha do Donbas’. Ao longo das oito semanas de invasão, as tropas russas muniram-se de artilharia e de mísseis para destruir a cidade portuária, numa tentativa de levar os cidadãos a abandonar Mariupol.

Depois de espalhar vários ataques falhados a cidades ucranianas, os russos viram-se obrigados a recuar e a concentrar os esforços numa única cidade de interesse: Mariupol. Assim, os russos mantém os olhos postos no leste ucraniano para a sua conquista plena, uma vez que já dispõem de Donetsk, Luhansk e Crimeia.

A “AFP” citou esta manhã um comunicado do Ministério da Defesa da Rússia em que dava conta que cinco militares ucranianos se tinham rendido. “Cinco militares ucranianos depuseram as armas e abandonaram voluntariamente a fábrica Azovstal”, escreveu o ministério russo.

Sabe-se que uma linha de defesa de ucranianos se encontra barricada no complexo metalúrgico de Azovstal, um local considerado estratégico devido à possibilidade de rotas de fuga e à existência de bunkers subterrâneos.

Depois de três dias sem corredores humanitários ativos, a Ucrânia anunciou os planos de enviar 90 autocarros para evacuar seis mil civis, a sua maioria mulheres e crianças, da cidade destruída. Os ucranianos falavam mesmo um “acordo preliminar” com a Rússia para que o corredor fosse aberto esta quarta-feira.