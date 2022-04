Rússia diz que já controla toda a cidade de Mariupol

A Rússia garante que já controla toda a cidade de Mariupol, com exceção da fábrica de Azovstal, onde se encontram barricados alguns militares ucranianos, avança a “AFP”. A tomada da cidade portuária aconteceu esta manhã e Vladimir Putin foi informado da conquista pelo ministro da Defesa, com as informações internacionais a adiantarem que o presidente russo congratulou a “libertação bem sucedida”.

A “Reuters” adianta que o ministro da Defesa da Rússia foi informado da existência de resistentes ucranianos na fábrica, um local com bunkers e vários túneis de fuga, e que estarão cerca de dois mil militares espalhados pelo espaço. No entanto, cerca de 1.478 renderam-se até ao dia de ontem, diminuindo a força das tropas ucranianas.

O presidente russo admitiu ainda poupar e tratar com respeito todos os combatentes ucranianos localizados em Azovstal que apresentem as armas em sinal de rendição. Ainda assim, Vladimir Putin pediu que as instalações fossem bloqueadas para que nada escape ao controlo agora assumido.

Assim, a Rússia ainda não terá conquistado Mariupol por completo e ainda tem de apresentar resistência às forças de Volodymyr Zelensky, que já se recusaram a abandonar a fábrica por diversas vezes.

Com a conquista da cidade portuária cada vez mais iminente, a Ucrânia propôs, por várias vezes, negociações sobre a evacuação de civis e das tropas. A Rússia não concordou com as negociações, apresentando uma única proposta ao governo ucraniano: a entrega de Mariupol.

Esta é a maior cidade a ser tomada pelo exército russo desde o início da invasão, há oito semanas. A cidade portuária de Mariupol é estratégica para os russos, uma vez que irá servir de corredor entre a região independentista do Donbas (Donetsk e Luhansk) e a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Sobre o complexo industrial, a Rússia adianta que este deverá estar sob o seu controlo “antes da hora do almoço ou pouco tempo depois do almoço”. Descrevendo a situação como “calma”, o Kremlin apontou que os civis que fugiram de Mariupol já podem regressar à sua cidade, agora destruída pelo conflito armado.