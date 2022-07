Rússia e Ucrânia assinam hoje acordo que dita reabertura dos portos do Mar Negro

A Rússia e a Ucrânia vão assinar, esta sexta-feira, um acordo que prevê a reabertura dos portos ucranianos do Mar Negro para a exportação de cereais, aumentando a esperança de que a crise alimentar global provocada pela invasão russa possa ser atenuada, segundo a “Reuters”.

A informação foi avançada pelo gabinete do Presidente turco Tayyip Erdogan, não tendo sido divulgados mais pormenores do acordo.

A Ucrânia e a Rússia, que estão entre os maiores exportadores mundiais de alimentos, não confirmaram o anúncio feito ontem, quinta-feira, pela Turquia.

Contudo, Volodymyr Zelensky deu a entender que os portos do seu país no Mar Negro poderiam vir a ser desbloqueados em breve, no último discurso em vídeo.

“Amanhã esperamos também notícias da Turquia para o nosso Estado – relativamente ao desbloqueio dos nossos portos”, disse o presidente ucraniano.

Moscovo negou a responsabilidade pelo agravamento da crise alimentar, atribuindo-a ao Ocidente devido à imposição de sanções.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, revelou que Washington pretende responsabilizar Moscovo quanto ao cumprimento do acordo.

As Nações Unidas e a Turquia têm mantido conversações nos últimos dois meses para intermediar um plano para restaurar as exportações de cereais da Ucrânia para o Mar Negro, facilitando ao mesmo tempo o envio de cereais e fertilizantes russos.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, disse que a União Europeia de 27 nações tinha proposto aliviar algumas sanções anteriores, numa tentativa de salvaguardar a segurança alimentar global.