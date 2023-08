A Rússia tem tentado resolver a escassez de diesel e de gasolina nos últimos meses, contemplando as restrições às exportações como sendo a última tentativa de evitar uma crise grave de combustíveis.

31 Agosto 2023, 15h54

A Rússia, um dos maiores países produtores de petróleo, tem enfrentado uma escassez de combustível crucial para o armazenamento em algumas partes do sul do país, sendo que a situação pode piorar, segundo informam fontes do mercado à “Reuters”.

Os ‘traders’ afirmaram que o mercado de combustíveis foi atingindo por uma combinação de diferentes fatores, incluindo a manutenção nas refinarias de petróleo, o estrangulamento de infraestruturas nas ferrovias e a desvalorização do rublo, o que incentiva uma maior exportação de combustíveis.

Uma decisão governamental de cortar os subsídios às refinarias vai, provavelmente, piorar a disponibilidade de combustível no maior exportador de cereais do mundo. Os depósitos regionais de produtos petrolíferos nas regiões do sul da Rússia tiveram de cortar, ou mesmo, de suspender as vendas de combustíveis, enquanto os postos de abastecimento a retalho foram forçados a limitar os volumes de venda de combustíveis aos consumidores.