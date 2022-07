Rússia está a perder “o fôlego” na invasão à Ucrânia, dizem serviços de inteligência britânicos

A Rússia está a “perder o fôlego” na invasão à Ucrânia e viu a sua capacidade de espionagem na Europa ser amplamente reduzida, depois de perto de 400 membros dos serviços secretos russos terem sido expulsos de várias cidades. A somar a este número, muitos espiões foram detidos, disse o líder dos serviços de inteligência do Reino Unido, Richard Moore, à “CNN”.

Desde o início da invasão, em fevereiro, a capacidade da Rússia de espiar na Europa “reduziu para metade”, de acordo com as palavras de Moore, que destacou ainda que foram vários os espiões russos a operar no ‘velho continente’ que foram descobertos e presos.

“A nossa avaliação é de que os russos terão cada vez mais dificuldade de fornecer material nas próximas semanas”, sublinhou o líder do MI6, que espera ver um avanço das forças ucranianas. “Eles [os russos] vão ter que fazer uma pausa, que dará aos ucranianos oportunidades de contra-atacar”, acredita.

Quanto às forças ucranianas, “a moral está alta”, já que “estão a receber quantidades crescentes de bom armamento”, refere.