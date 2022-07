Rússia está a roubar aço ucraniano destinado à UE e EUA

A Rússia está a roubar 600 milhões de dólares (590,65 milhões de euros) em aço de fábricas e portos na Ucrânia, segundo o chefe da maior siderúrgica ucraniana, Yuriy Ryzhenkov.

“O que eles estão a fazer basicamente é roubar. Estão a roubar não apenas os nossos produtos, mas também alguns desses produtos que já pertencem aos clientes europeus. Então, basicamente, não nos estão apenas a roubar a nós, estão a roubar os Europeus também”, disse Ryzhenkov à “BBC”. Em causa está a empresa Metinvest proprietária da fábrica de Azovstal.

Ryzhenkov garantiu que a empresa estava a documentar o máximo possível do roubo e estava a preparar-se para tomar medidas legais futuras. “Em algum momento, os russos vão enfrentar não apenas os tribunais internacionais, mas também os tribunais criminais. E nós vamos persegui-los com tudo o que tivermos”, assegurou.

Quando confrontado com as acusações o ministério da defesa russo preferiu não fazer comentários.

Como muitas empresas ucranianas, a Metinvest tornou-se uma organização em parte militar e em parte humanitária. Ryzhenkov referiu os trabalhadores siderúrgicos tornaram-se tão importantes quanto soldados para o esforço de guerra ucraniano.

“Produzimos coletes à prova de balas, fornecemos aço para bunkers subterrâneos, fornecemos aço para veículos blindados. É por isso que as pessoas que trabalham nas siderúrgicas são tão importantes para a vitória ucraniana nos combatentes da linha de frente”, sublinhou.

Ryzhenkov também revelou a esperança de que a fábrica de Azovstal, que destruída no cerco russo, venha um dia a ser novamente uma instalação de propriedade ucraniana. “Tenho certeza. Do meu ponto de vista a Rússia já perdeu esta guerra e é apenas uma questão de tempo até perceberem isso”, destacou.

Além do aço, no mês passado, a equipe do Reality Check da BBC rastreou para onde a Rússia está a levar os cereais roubados da Ucrânia, depois de algumas evidências apontarem para que forças russas estejam a roubar produtos de agricultores locais e enviando-os para fora do país.