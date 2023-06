Considerado um dos mais importantes acontecimentos económicos do país, o regine de Putin quer agregar em seu torno o mundo que o apoia. Emirados Árabes Unidos são o país convidado.

14 Junho 2023, 14h59

Terá lugar de 14 a 17 de junho o 26.º Fórum Económico Internacional de São Petersburgo (SPIEF), que terá este ano como tema principal o ‘Desenvolvimento soberano como base de um mundo justo: unir forças para as gerações futuras’. Há várias décadas que o fórum é uma das mais importantes portas de entrada dos interesses estrangeiros na Rússia – e era aguardado com grande interesse por parte da maioria das economias mundiais, tanto do ponto de vista dos Estados como das empresas privadas.

Por razões óbvias, o regime russo quer usar o fórum deste ano para provar que consegue agregar em seu torno o interesse, se não de todo o mundo, pelo menos de uma parte dele. Como parte do fórum, serão realizados cerca de 200 eventos empresariais sobre seis temas principais: Diálogo Empresarial, A Economia Mundial num Ponto de Inflexão Global, Construindo a Soberania Tecnológica, Proteger a População e a Qualidade de Vida como Principal Prioridade, O Mercado de Trabalho: Uma Resposta aos Novos Desafios e A Economia Russa: da Adaptação ao Crescimento, segundo pode ler-se na imprensa do país.

Paralelamente, e como nos fóruns anteriores, salientam as mesmas fontes, os espaços temáticos marcarão presença: Clube dos Governadores (uma plataforma para reuniões com líderes das regiões russas, chefes de ministérios e de departamentos), Território de Inovação, Sociedade Saudável e Segurança de Medicamentos, entre outros.

A agenda também incluirá o Fórum Económico Internacional da Juventude, bem como uma sessão sobre ‘Conservação e Monitoramento da Biodiversidade do Ártico’. ‘The Urban Hub’, uma nova plataforma de discussão sobre estudos urbanos será inaugurada este ano.

Entretanto, segundo a organização, o país convidado do SPIEF-2023 são os Emirados Árabes Unidos – o que demonstra que o regime está interessado em seguir os passos da agenda internacional chinesa, que tem vindo a investir no aumento da sua presença no Médio Oriente. Somar a agenda internacional russa à chinesa parece ser uma péssima notícia para os países ocidentais.

Segundo a imprensa russa, espera-se que o presidente Vladimir Putin fale na sessão plenária do fórum, “como manda a tradição”, mas, ao contrário dos fóruns anteriores, os organizadores não anunciaram com antecedência quais representantes dos países confirmaram a sua participação no evento. Segundo a TASS, a participação do presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, que está em visita oficial ao país, é uma possibilidade. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergey Lavrov, convidou o presidente brasileiro, Lula da Silva, para estar pessoalmente presente, mas não há qualquer indicação oficial de confirmação. Evidentemente que qualquer representação oficial de um país dará indicações claras sobre de que lado está em termos da guerra na Ucrânia.

Dmitry Peskov, porta-voz da presidência da Federação Russa, anunciou que os jornalistas oriundos “de países hostis” não receberão credenciação para o evento.

Portugal foi sempre um dos países ativos na presença no fórum. Em 2019, por exemplo, o então secretário de Estado da Economia, João Correia Neves, viajou para S. Petersburgo para participar no painel ‘The Search for Middle Class Stability in a Changing World’, onde ‘contracenou’ com Andrey Klepach, economista-chefe do Banco de Desenvolvimento Indiano VEB, Ekaterina Trofimova, da Deloitte, Ashok Aram, CEO do Deutsche Bank para a Europa, Médio Oriente e África, David Hauner, representante do Bank of America Merrill Lynch International, e Siddaharth Bhatia, vice-Presidente da Agência Nacional Indiana para a Promoção do Investimento.