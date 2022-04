Rússia interrompe fornecimento de gás à Polónia

A Federação russa interrompeu o fornecimento de gás à Polónia.

A notícia avançada esta terça-feira pelo portal polaco “Onet” com base em fontes governamentais polacas e da Indústria Polaca do Gás e Petróleo (PGNiG), indicam que está atualmente reunida uma equipa de crise no Ministério do Ambiente polaco e que ainda hoje deverão ser divulgadas mais informações sobre o assunto. Até ao momento, não há nenhum anúncio da Rússia sobre se este é o cumprimento do ultimato que Vladimir Putin lançou recentemente.

A notícia pressionou os mercados e fez o preço do gás natural na Europa disparar 6,639% para 99 euros por megawatt/hora (MWh), esta terça-feira.

Recorde-se que no dia 30 de março, Vladimir Putin anunciou que o fornecimento de gás russo teria que ser pago, a partir de 1 de abril, em rublos e não em dólares ou euros. Se não o fizerem, tal será considerado uma quebra de contrato e o fornecimento será suspenso, segundo o decreto assinado pelo presidente Rússia que envia um alerta claro à Europa, dependente em um terço do gás de Moscovo.

Os compradores deverão depositar numa conta especial no banco da Gazprom, a energética estatal russa, o dinheiro em moeda estrangeira, que será utilizado para a compra de rublos. Estes serão reenviados aos compradores de gás de forma a que possam concluir os pagamentos.

Segundo os analistas do XTB, o índice polaco W20 caiu para mínimos de 8 de março e “está a tentar quebrar abaixo da zona de suporte nos 1.900 pts”, referindo ainda que também o zloty está a reagir em baixa, e o par USDPLN ultrapassou a marca dos 4,40.