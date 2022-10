Rússia multa TikTok por propaganda LGBT e Twitch por conteúdo da Ucrânia

A Rússia multou, esta terça-feira, o TikTok por não excluir conteúdo que viola as leis russas sobre a propaganda LGBT e o serviço de streaming Twitch por hospedar uma entrevista em vídeo com uma figura política ucraniana que Moscovo disse conter informações “falsas”.

As multas marcam o último passo na longa disputa de Moscovo com a Big Tech, com penalidades sobre os conteúdos, pedidos sobre armazenamento de dados e algumas proibições.

O TikTok, de propriedade da empresa de TI ByteDance, com sede em Pequim, foi multado em 3 milhões de rublos (51.620 euros), informou o Tribunal Distrital de Tagansky citado pela “Reuters”. O caso contra o TikTok tem por base acusações de que a empresa estava a “promover valores não tradicionais, LGBT, feminismo e uma representação distorcida dos valores sexuais tradicionais” na plataforma.

Por sua vez, Twitch, propriedade da Amazon, foi multado em 4 milhões de rublos (68.813 euros). O caso foi elaborado em resposta ao Twitch ter divulgado uma entrevista com Oleksiy Arestovych, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy. O Twitch já tinha sido multado em 3 milhões de rublos (51.620 euros) no início deste ano por apresentar outra entrevista com Arestovych.

Paralelamente, a Wikimedia Foundation, que detém a enciclopédia online Wikipedia, também enfrenta uma multa de 4 milhões de rublos (68.813 euros) por não excluir “falsificações” sobre o exército russo.

No início de março, a Rússia aprovou uma lei, logo após o envio de dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia, que proíbe “desacreditar” as forças armadas, com uma pena de até 15 anos. Empresas de tecnologia estrangeiras foram advertidas para não a violarem.

Além disso, A Rússia está a considerar expandir a sua lei de “propaganda gay” existente, aprovada em 2013, que proíbe qualquer pessoa ou entidade de promover relações homossexuais para crianças. Os legisladores argumentaram que a lei deve ser alargada para incluir adultos também e as multas por expor menores à “propaganda LGBT” devem ser aumentadas.

As autoridades russas dizem que estão a defender a moralidade perante valores liberais não-russos promovidos pelo Ocidente, mas ativistas de direitos humanos dizem que a ampliação da lei foi pensada para intimidar a comunidade LGBT da Rússia.