26 Junho 2023, 20h42

Vladimir Putin afirmou esta noite, numa já esperada comunicação ao país, que os organizadores da tentativa de rebelião do grupo Wagner serão “levados à justiça”, classificando as ações do último fim de semana como uma “atividade criminosa que visa enfraquecer o país”, segundo o “The Guardian”.

Apesar de transmitido pela televisão, o discurso do líder do Kremlin terá sido gravado previamente.

Sobre a revolta contra o alto comando militar da Rússia, que contou com uma mensagem do líder Prigozhin aos russos, a quem apelou para se juntarem ao grupo numa “marcha pela justiça”, Putin deixou claro que a “rebelião armada sido reprimida de qualquer forma”.

Além disso, “qualquer chantagem e tentativa de organizar um motim interno acabará em derrota”, reforçou o líder do Kremlin.

O presidente da Rússia dirigiu ainda parte das suas palavras à população russa, a quem agradeceu “pelo apoio, patriotismo, e solidariedade” durante a rebelião do último fim de semana, crente de que o país “está unido pela sua responsabilidade de defender a sua pátria”.