Rússia quer controlar Donbas e sul da Ucrânia. Mariupol é peça-chave (com áudio)

A Rússia quer assegurar o controlo de toda a região do Donbas e também do sul da Ucrânia durante a segunda fase da invasão ao país vizinho, revelou um comandante militar russo, de acordo com o “Interfax” citado pela “Reuters”.

Tal como já se perspetivava, o comandante Rustam Minnekayev confirmou que a Rússia está a planear formar um corredor entre o Donbas e a Crimeia, território ucraniano que anexou em 2014.

A conquista de Mariupol, já anunciada pelo Kremlin, faz parte da estratégia para a criação desse mesmo corredor. A cidade portuária era a única no caminho da Rússia que impedia a criação do corredor de ligação.

O comandante assegurou ainda que o controlo de todo o sul ucraniano melhorava o acesso à região moldava de Transnístria, apoiada por separatistas. Esta região da Moldávia faz fronteira direta com a Ucrânia, e o governo ucraniano teme que Transnístria possa ser utilizada para novos ataques.

“O controlo sobre o sul da Ucrânia é outro caminho para Transnístria, onde também há evidências de que a população de língua russa está a ser oprimida”, apontou o comandante.