Depois de as movimentações das tropas russas no território ucraniano terem desmentido um estranho anúncio que partiu do Kremlin segundo o qual o país iria diminuir o contingente militar na Ucrânia – o que de imediato fez os analistas ocidentais insistirem no fracasso da própria operação – surgiram esta quinta-feira notícias de que Moscovo quer impor uma administração separatista na cidade de Mariupol.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor