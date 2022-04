Rússia reforça sanções contra os EUA e proíbe entrada no país a Kamala Harris e Mark Zuckerberg

A Rússia incluiu na lista de personalidades com entrada proibida no país a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, juntamente com outras 28 pessoas ligadas ao governo norte-americano, avança a “Reuters”.

Até ao momento, a lista divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, inclui o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, a vice-secretária de Defesa norte-americana Kathleen Hicks e o porta-voz do Pentágono John Kirby, entre outros, incluindo empresários e jornalistas.

“Esses indivíduos estão impedidos de entrar na Federação Russa indefinidamente”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia em comunicado.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

Em resposta à “operação militar especial” iniciada por Moscovo, os países do ocidente responderam com sanções, de forma a debilitarem a economia russa e, assim, interromperem o financiamento indireto à ofensiva militar na Ucrânia.

Como consequência, cerca de 200 mil pessoas em Moscovo podem perder o emprego na sequência do encerramento das empresas estrangeiras que abandonaram o mercado russo devido às sanções ocidentais, segundo afirmação da autarquia da capital da Rússia.