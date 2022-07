Rússia vai desenvolver-se ainda mais apesar das sanções impostas pelo Ocidente, diz Putin

Vladimir Putin afirmou esta segunda-feira que as sanções impostas pelo Ocidente são um enorme desafio para Moscovo, mas que o país não desistirá e desenvolver-se-á ainda mais intensivamente a partir do seu potencial.

“Claramente, é um enorme desafio para o nosso país, mas não só não vamos desistir, estar perdidos ou, como alguns dos nossos ‘desejados’ preveem, recuar décadas”, assegurou o presidente russo numa reunião do Conselho para o Desenvolvimento Estratégico e Projetos Nacionais, citado pela “Interfax”.

“Claro que não, pelo contrário, percebendo a quantidade colossal de problemas que enfrentamos, iremos procurar novas soluções de forma intensiva e competente, utilizando efetivamente o trabalho tecnológico soberano já realizado, os desenvolvimentos das empresas nacionais inovadoras”, explicou o líder do Kremlin.

Putin reconheceu que as autoridades russas “estão conscientes” da tarefa extremamente difícil.

“Claramente, não nos podemos desenvolver separadamente do resto do mundo, mas não será assim, é impossível construir enormes cercas no mundo de hoje”, disse o presidente russo, identificando as tecnologias de ponta como uma das áreas prioritárias do país.