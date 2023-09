Não há guerra sem corrupção. Mas corrupção no Ministério da Defesa ucraniano é intolerável para o ocidente e com certeza não ajuda à vitória

10 Setembro 2023, 19h30

Empresário, muçulmano, membro da minoria tártara da Crimeia – etnia que tem todas as razões para desconfiar dos russos em particular mas também dos eslavos em geral – oriundo de uma família deportada pelos soviéticos, Rustem Umerov foi o nome escolhido pelo presidente Volodymyr Zelensky para cumprir o papel essencial de ministro da Guerra.

O até agora deputado Rustem Umerov substitui Oleksii Reznikov, que ocupou o cargo nos últimos 22 meses. Aos 41 anos, era também até agora líder da principal agência de privatizações da Ucrânia e prova de que o regime de Kiev trata bem melhor os descendentes dos tártaros que o regime de Moscovo – que tem atrás de si um histórico de perseguição dos tártaros que durou praticamente até à Perestroika, na década de 1980. Convém recordar que os descendentes do povo tártaro que viviam na Crimeia em 1991, quando a Ucrânia se tornou independente da Rússia e ‘herdou’ a península mais importante do Mar Negro (e que seriam cerca de 250 mil), puderam fundar o Qurultay, um órgão representativo dos tártaros da Crimeia que manteve relações institucionais com o novo regime.

O novo ministro da Defesa é um exemplo do que de pior pode suceder a uma minoria no grande império russo: nasceu em Samarcanda, no Uzbequistão, onde a família passou a viver após ser deportada na década de 1940 durante a ditadura de Estaline. Foram acusados de colaboração com os invasores nazis – daí a deportação para a Ásia Central – acusação essa que só foi corrigida na década de 1960, já depois de Estaline ter deixado os russos em paz (morreu em 1953). A família de Rustem Umerov regressou à Crimeia algures no final do século passado, como muitos outros tártaros – que se preocuparam, em 2014 e sem sucesso, em opor-se à anexação por parte da Rússia.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor