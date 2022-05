Ryanair elimina obrigatoriedade do uso de máscara em voos dentro da UE. De e para Portugal continua obrigatório

A Ryanair é a primeira companhia aérea a eliminar o uso obrigatório de máscaras nos seus aviões dentro da União Europeia (UE), na sequência da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA — sigla em inglês) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC — sigla em inglês) emitirem um comunicado onde deixam de exigir a utilização deste acessório nos aeroportos e nas aeronaves.

A atualização do ‘Protocolo Conjunto sobre Segurança Sanitária na Aviação’ teve em conta “os últimos desenvolvimentos da pandemia, em particular os níveis de vacinação e a imunidade adquirida naturalmente e o levantamento das restrições num número crescente de países europeus”, justificam as agências europeias, EASA e ECDC.

“É com prazer que anunciamos a medida por parte da AESA e do ECDC, em vigor a partir de segunda-feira, 16 de Maio, que as máscaras faciais serão opcionais em todos os voos da Ryanair, exceto nos voos de/para os 15 Estados da UE, onde as máscaras continuam a ser obrigatórias em transportes públicos”, estando assim excluído desta medida, Portugal.

Ainda assim, a Ryanair deixa um apelo aos países que ainda não deixaram cair o uso obrigatório de máscaras em transportes públicos, ao afirmar que “esperamos que estes países flexibilizem as suas regras de máscaras nos próximos dias, em conformidade com estas novas diretrizes sanitárias da AESA e do ECDC”.

Para além de Portugal, na Áustria, Letónia, Chipre, Lituânia, República Checa, Luxemburgo, Estónia, Malta, França, Países Baixos, Alemanha, Grécia, Espanha e Itália, continua a ser obrigatório o uso de máscaras em transportes públicos onde se inclui, naturalmente, as viagens de avião.

Apesar das novas indicações das agências europeias, as regras relativas às máscaras continuarão a variar por companhia aérea para além dessa data, pelo que a EASA e o ECDC assinalam que, em voos de ou para um destino onde o uso de máscaras ainda é necessário nos transportes públicos, deve-se continuar a encorajar o uso de máscaras, de acordo com as recomendações.