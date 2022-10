Luís Gomes: “O país precisa de uma nova arquitetura da Função Pública”. Ouça o podcast “Discurso Direto”

O vice-presidente do grupo parlamentar do PSD entende que a Administração Pública é ainda uma máquina “muito pesada”, sendo necessário avançar com uma “nova arquitetura”.

Não quer isto dizer, ressalva, que haja funcionários a mais. Antes, o Estado tem feito um “mau planeamento” dos seus recursos humanos.

Num cenário marcado pela inflação, e de olho no Orçamento do Estado para 2023, Luís Gomes alerta também que é preciso ajustar os salários da Função Pública para mitigar a perda do poder de compra.

Discurso Direto é um podcast do Novo Semanário e do Jornal Económico onde todas as semanas são entrevistados os protagonistas da política, da economia, da cultura e do desporto.