13 Setembro 2023, 06h45

O telemóvel assume actualmente uma importância enorme na vida dos consumidores, sendo que o seu desaparecimento é comparável à perda de uma carteira.

São documentos, fotos, aplicações que garantem a sua segurança, enfim uma lista longa de informação que se torna imprescindível.

Portanto, é preciso precaver-se!

Na hora de comprar o seu telemóvel, guarde a fatura de forma a comprovar futuramente que é o proprietário desse equipamento e ao mesmo tempo está a assegurar a ativação da garantia legal;

Guarde também, na hora de compra, o código digital único do seu telemóvel – IMEI. Corresponde a 15 números de identificação;

Introduza um meio de bloqueio no seu telemóvel através do recurso a um código de segurança ou outra opção. Evite o bloqueio por padrão que não é seguro;

Caso o seu telemóvel venha incorporado o sistema android, instale esta aplicação gratuita intitulada por “Find my Device” para poder eventualmente localizar o seu dispositivo;

Se, por outro lado, o seu telemóvel é um IPhone, deve verificar se está ativada a opção de encontrar o seu dispositivo. Neste caso, para além de poder encontrar o seu telemóvel pode fazer soar um alarme, bloquear o ecrã ou até mesmo apagar todos os conteúdos do telemóvel e restaurar as definições do mesmo;

Faça cópias de segurança com alguma regularidade de modo a não perder documentos importantes.

No caso de desaparecimento do seu telemóvel, primeiramente tente localizar o aparelho. Entre em contacto com o seu número de telefone, alguém por acaso possa ter encontrado e pretenda devolver.

Num segundo momento, ligue para a sua operadora e peça para bloquearem o seu IMEI.

Como terceiro passo, e depois de contactar novamente o número, utilize as aplicações para apagar tudo o que é importante.

Por fim, faça a queixa oficial, seja em caso de perda ou roubo, na esquadra e indicando o número de IMEI.

Deve ainda solicitar à sua operadora o bloqueio terminal, para que não possam utilizar o seu telemóvel no estrangeiro.

Informe-se connosco.

Informe-se connosco.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype.