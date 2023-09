O Mapa de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal é um documento em que constam informações prestada pelas instituições bancárias sobre a situação em que se encontra os créditos solicitados pelo consumidor.

O Mapa de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal é um documento em que constam informações prestada pelas instituições bancárias sobre a situação em que se encontra os créditos solicitados pelo consumidor. Assim, o consumidor pode consultar o valor em dívida, verificar se está em incumprimento ou, até mesmo, em litígio.

Embora esta informação seja apresentada ao Banco de Portugal, não está visível a todos. Somente cada consumidor, a nível particular, consegue consultar a sua situação utilizando os seus dados pessoais.

Para ter acesso a esta informação, o consumidor tem que entrar no site do Banco de Portugal, clicar em “Particulares” e, posteriormente, selecionar a opção “Central de Responsabilidades de Crédito”. Nesse momento, o site apresentar-lhe-á uma série de informações sobre os passos a realizar, começando por dirigi-lo até ao final da página para aceitar a política de dados pessoais e passar ao próximo passo. Pode ainda, nesse momento, escolher o mês e o ano de que quer obter o seu mapa.

De seguida, pode clicar em “obter mapa” e ser-lhe-ão pedidos os acessos ao seu portal das finanças, nomeadamente o seu número de contribuinte e a palavra passe das finanças. Automaticamente, ao indicar esses dados, será descarregado um documento em PDF com toda a informação prestada pelas instituições bancárias.

Por fim, não se esqueça de fazer “Logout” para sair da sua conta pessoal e manter-se em segurança. Tenha ainda atenção que, ao realizar este procedimento, fica disponível na área das transferências o seu mapa de responsabilidades.

