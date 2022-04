Como utilizar o cartão de crédito: o essencial para não “cair em tentação”

A utilização do cartão de crédito ainda levanta muitas dúvidas aos consumidores. Informe-se para usar bem e seguramente este “dinheiro de plástico”.

O cartão de crédito é um instrumento de pagamento emitido por uma instituição de crédito, devidamente autorizada pelo Banco de Portugal, que disponibiliza aos seus titulares, através de um contrato, um conjunto de benefícios e serviços.

Tem associado um crédito com limite predefinido (plafond), que permite ao consumidor comprar bens ou serviços nos estabelecimentos comerciais aderentes e que aceitam cartão, através da internet ou nos terminais de pagamento automático (TPA), mesmo que não disponha de dinheiro na conta bancária.

O consumidor pode pagar o valor que utilizou com o cartão, em regra entre 30 a 50 dias, da data da transação. Se pagar em data posterior estará sujeito a juros.

Sendo um empréstimo, o valor em dívida associado ao cartão pode ser reembolsado em diferentes modalidades:

· Pagamento de 100% do montante em dívida, até à data-limite, não ficando sujeito ao pagamento de juros;

· Pagamento parcial na data-limite, com o pagamento de juros sobre o montante utilizado e não pago até essa data-limite.

Ao titular do cartão é concedido o direito de o usar, mas a propriedade é de quem o emite. A sua validade é geralmente de um ano, renovável, podendo ter custos associados decorrentes de anuidade, juros ou comissões.

Alguns cartões de crédito permitem ainda fazer outras operações, como levantar dinheiro a crédito (cash advance) ao balcão ou em caixas automáticas ATM, mas estão sujeitas a limite pré-definido e a juros, os mais elevados de todos os créditos.

Conhece os custos associados de um cartão de crédito?

· Juros, de acordo com a modalidade de reembolso acordada;

· Anuidade do cartão;

· Comissões relacionadas com o levantamento de dinheiro a crédito (cash-advance) – pagamento de um valor fixo por levantamento e uma percentagem sobre o montante levantado;

· Comissões na utilização do cartão no estrangeiro;

· Juros de mora e comissões por recuperação de valores em dívida, no caso de atraso no pagamento.

Todos estes custos associados à utilização do cartão de crédito devem constar do preçário da instituição.

Aconselhamos uma utilização rigorosa e moderada do cartão de crédito, pois é fácil cair em tentação, isto é, enfrentar descontrolo orçamental.

Tenha ainda cuidado para não ser vítima de fraude na utilização de cartão bancário. O “dinheiro de plástico” democratizou-se, mas é necessário estar consciente dos perigos que encerra, prevenindo situações de risco de fraude:

· Não forneça os seus dados pessoais e senhas dos seus cartões bancários;

· No terminal de pagamento automático, seja discreto;

· Nas compras, confirme o valor cobrado;

· Não recorra a sites pouco fidedignos e que pedem os dados bancários em troca de cupões de desconto ou prémios!

Não sabe os custos que tem com o seu cartão? Desconhece se existem melhores ofertas no mercado? Tem dúvidas? A DECO pode ajudar, contacte-nos!

Conte sempre com o nosso apoio. Informe-se e contacte o Gabinete de Proteção Financeira: 213 710 238 ou gas@deco.pt. Relate-nos o seu problema pela linha whatsapp 966 449 110. Visite o nosso site DECO.PT e siga-nos nas páginas de Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin.