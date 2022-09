SAD do Sp. Braga com resultado positivo de 3,1 milhões de euros na época passada

A SAD do Sporting Clube de Braga registou um resultado positivo de 3,1 milhões de euros na temporada de 2021/22, de acordo com informação tornada pública através da CMVM.

Relativamente ao exercício financeiro que terminou a 30 de junho deste ano, que ainda não refletem a venda do passe futebolístico do defesa central David Carmo (transferência fechada para o FC Porto na ordem dos 20 milhões de euros), a SAD dos bracarenses destaca que este foi um período “pautado por múltiplos constrangimentos associados à pandemia”.

Os rendimentos operacionais (que excluem operações com direitos de atletas) contribuíram de forma decisiva para este resultado positivo uma vez que os mesmos atingiram os 29,5 milhões de euros, uma variação positiva de 15% face à época 2020/21. Para esta subida contribuíram bastante a normalização das receitas do dia do jogo (após uma época sem adeptos nos estádios) e ainda a performance desportiva do Sp. Braga nas competições europeias, nomeadamente na Liga Europa, competição em que o Sp. Braga chegou aos quartos-de-final da prova.

No que concerne às operações que envolveram direitos de atletas, e das quais resultaram rendimentos líquidos, a soma de vendas foi de 22,2 milhões de euros o que, somando ao valor anterior, perfez 52 milhões de euros, a segunda cifra mais elevada da história da Sp. Braga SAD.