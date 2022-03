‘Sadgram’. Rússia vai lançar versão a preto e branco do Instagram

Depois do Facebook e Instagram terem sido banidos da Rússia, agora vai surgir uma alternativa melancólica a preto e branco do Instagram lançada pela Rússia.

Nesta aplicação é pedido aos utilizadores que publiquem fotos a preto e branco e tristes de si mesmos. A aplicação pode ser lançada na Rússia já esta semana, de acordo com uma notícia avançada pela “Reuters”, esta quarta-feira.

A Rússia vai restringir o acesso ao Instagram a partir de 14 de março na sequência dos responsáveis pela Meta Platforms terem sido considerados culpados de “atividades extremistas”, depois de terem permitido ameaças de morte ao presidente da Rússia e Bielorrússia.

Em reação, o Instagram disse que a decisão de bloqueá-lo afetaria 80 milhões de utilizadores na Rússia. Embora as pessoas às vezes ainda possam aceder à plataforma de partilha de fotos utilizando uma rede privada virtual, alternativas domésticas começaram a aparecer, sendo a mais recente ‘Grustnogram’, ou ‘Sadgram.

Em vez do botão ‘gostar’ em forma de coração do Instagram, o Grustnogram oferece um coração partido e a opção de ‘estar triste’.

“Estamos muito tristes que muitos serviços populares e de alta qualidade estejam a interromper o seu trabalho na Rússia por várias razões”, disse o Afisha Daily, citando Alexander Tokarev, um dos fundadores do serviço. “Criamos o Grustnogram para lamentar isso juntos”, acrescentou.

Tokarev disse que quatro pessoas, incluindo dois programadores freelance, estão por trás do projeto, e disse que espera que a aplicação apareça no Google Play até o final da semana e, mais tarde, na App Store.

Além do Grustnogram, Rossgram, uma imitação do Instagram em nome, design e esquema de cores, estava programado para ser lançado esta semana, mas os fundadores só conseguiram publicar um vídeo de um protótipo horas após o horário do lançamento esperado.