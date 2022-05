Saiba a importância de um seguro de viagens

É sempre necessário contratar um seguro de viagem?

Se contratou um pacote turístico com uma agência, em princípio, já tem uma apólice de seguro de viagem (neste caso deve confirmar se as coberturas e respetivos capitais são suficientes).

Se a viagem vai acontecer no espaço da União Europeia, basta levar o cartão europeu de seguro de doença que é gratuito e dá acesso aos serviços públicos de saúde. Deve pedi-lo com antecedência na segurança social ou ADSE.

Quando o consumidor vai viajar para destinos exóticos e sem pacote turístico deve contratar um seguro de viagem com cobertura de acidentes pessoais. Não esquecer que terá de comparecer na consulta do viajante e informar-se sobre a vacinação obrigatória.

O consumidor deve certificar-se de que não está já protegido antes de contratar?

Sim, para evitar a duplicação de coberturas. A maioria das coberturas do seguro de viagem está prevista noutros produtos ou serviços, o que o torna pouco interessante. Veja, por exemplo, a cobertura de acidentes pessoais presente na maioria dos cartões de crédito.

Quando reservo a minha viagem online também posso contratar seguro?

A maioria das seguradoras permite que se adicione o seguro, com o preenchimento correto e total da apólice, à reserva da viagem. Inclusivamente no caso das viagens de avião, quando se faz a reserva online na companhia aérea também é possível.

Quanto acresce, em média, o preço da minha viagem contratar um seguro?

Tudo depende da seguradora, o fundamental será avaliar bem todas as possibilidades antes de decidir, evitando a duplicação de despesas.

Onde reclamar: DECO e Livro de reclamações.

