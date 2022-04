Saiba como enfrentar a possível subida das taxas de juro EURIBOR

Desde 2015, para os prazos de 3 e 6 meses e de 2016, para prazos de 12 meses as taxas Euribor têm estado em terreno negativo, apresentando alguma volatilidade recente, perante a pressão da situação na Europa provocada pela guerra na Ucrânia e de o BCE – Banco Central Europeu ter admitido atualmente, num quadro de manutenção da inflação em alta por mais tempo, ser possível uma subida das taxas de juro diretoras ainda este ano.

A evolução das taxas de juro Euribor depende fundamentalmente da oscilação, ou seja, das subidas ou descidas das taxas de juro diretoras do BCE – Banco Central Europeu.

A inversão da tendência descendente já começou a sentir-se no mercado, sendo previsível que taxas de juro comecem a subir, embora de forma gradual e lenta, a partir do final de 2022.

O impacto do aumento da Euribor nos créditos à habitação poderá assim começar a verificar-se no segundo semestre deste ano.

Na crise de 2008, em que atingiram os 5% e também em 2011, muitas famílias atravessaram situações difíceis com o aumento então verificado nas taxas de juro, confrontados com maturidades longas dos empréstimos e pouca margem para aumentar prazos e reduzir a prestação mensal.

Perante o atual contexto de crise e a perspetiva existente de estagflação, ou seja, de inflação conjugada com reduzido crescimento económico e em que os aumentos salariais não acompanharam o crescimento dos preços, as famílias poderão ter de enfrentar nova subida das prestações de crédito.

Nos contratos de crédito à habitação com taxa variável, a taxa de juro resulta da soma do indexante com o spread.

Em Portugal o indexante mais utilizado nos empréstimos à habitação é a Euribor, que é a taxa de referência do mercado monetário interbancário e que resulta da média das cotações fornecidas por um conjunto de bancos europeus.

As famílias devem, pois, preparar-se para novo aumento dos seus encargos com as prestações de crédito, seja para crédito à habitação ou créditos indexados à Euribor, num cenário de subida desta taxa. A DECO deixa-lhe aqui algumas dicas que poderão ajudar nesse caminho de adaptação:

– Comece por calcular a sua taxa de esforço, ou seja, o peso dos créditos no rendimento mensal líquido. Se ultrapassar 35% pode ser um sinal de alerta e deve atuar;

– Confirme qual o spread do seu crédito. Se for alto, tente negociar com o banco e analise a possibilidade de passar para uma taxa de juro fixa, avaliando o eventual impacto;

– Se tiver disponibilidade financeira, equacione amortizar parte do empréstimo.

Finalmente e se perspetiva que não vai conseguir acomodar eventuais aumentos das prestações, tente negociar com o seu banco e encontrar uma solução satisfatória, antes mesmo de entrar em incumprimento. Tenha, no entanto, presente que as maturidades máximas aconselhadas pelo Banco de Portugal não devem ir além de 40 anos e só para quem tenha menos de 30 anos de idade, pelo que deverá negociar prazos inferiores.

Se necessitar de aconselhamento, a DECO poderá prestar-lhe alguma orientação nesta matéria.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!