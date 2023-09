A pegada material per capita representa a quantidade de materiais necessários para satisfazer o consumo de cada pessoa.

11 Setembro 2023, 06h45

A pegada material per capita representa a quantidade de materiais necessários para satisfazer o consumo de cada pessoa. No ano de 2020 foram utilizadas, em média, 13,7 toneladas de materiais por cada pessoa na União Europeia. Só em Portugal, temos uma média de 17,1 toneladas por pessoa.

São valores altamente superiores ao desejável, dado o impacte ambiental dos materiais de produção. A adoção de comportamentos mais conscientes, respeitando a lógica da economia circular, da durabilidade, faz toda a diferença. Embora a produção industrial não possa parar, reduzir a produção de alguns produtos, nomeadamente equipamentos elétricos e eletrónicos, têxteis e calçado e mobília, por exemplo, representa uma proteção do nosso planeta.

Quanto maior for o consumo de produtos, maior será a acumulação de resíduos. Todos os anos, em média, são produzidos 2,2 mil milhões de toneladas de resíduos na União Europeia. Só em Portugal, por pessoa, é produzido cerca de 514 kg de resíduos, dados de 2021.

Neste sentido, é crucial prolongar ao máximo a vida dos produtos que utilizamos, desenhando-os para serem mais duráveis, facilmente desmontados, separados e reparados, a fim de maximizar a sua utilização e reduzir efetivamente o consumo de materiais e a produção de resíduos.

Desenhar produtos que são fáceis de separar, feitos de materiais recicláveis e reutilizáveis, é a forma de criar valor e de promover a sua manutenção, reparação e, consequentemente, aumentar a sua durabilidade.

Atitudes mais conscientes por parte dos consumidores podem fazer a diferença, começando por respeitar uma hierarquia de resíduos, como uma ordem de prioridades e que constitui uma melhor opção para o ambiente e para a sua carteira: Prevenção e Redução, Reutilização, Reciclagem, outros tipos de valorização e, só na última opção, eliminação.

Com a alteração de comportamentos do consumidor, conceitos como o da obsolescência programada podem desaparecer. Seja um consumidor mais responsável, cuide de si e do meio ambiente.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e Youtube!