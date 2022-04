Saiba como preparar um kit de sobrevivência para enfrentar situações de catástrofe

As catástrofes naturais podem acontecer em qualquer lugar e sem pré-aviso. Cabe ao consumidor adotar algumas medidas para se salvaguardar em caso de emergência.

O kit de sobrevivência deve estar preparado e localizado próximo da saída da sua casa e num local conhecido de todo o agregado familiar. Deixamos-lhe algumas dicas para ter sempre o seu kit de sobrevivência a postos, preparando-se para toda e qualquer catástrofe.

Mochila – material resistente e impermeável, adequada para guardar comida e bebida para, no mínimo, três dias.

– material resistente e impermeável, adequada para guardar comida e bebida para, no mínimo, três dias. Comida e bebidas – Inclua comida que não necessite de ser cozinhada, como enlatados, barras energéticas, entre outros… e não se esqueça de garrafas com água. É importante que vá verificando, com regularidade, a data de validade dos alimentos e, sempre que necessário, substitua-os;

– Inclua comida que não necessite de ser cozinhada, como enlatados, barras energéticas, entre outros… e não se esqueça de garrafas com água. É importante que vá verificando, com regularidade, a data de validade dos alimentos e, sempre que necessário, substitua-os; Estojo de primeiros socorros – compressas, ligaduras, pensos, tesoura, água-oxigenada, material de fácil utilização para fazer curativos, embalagens extra de medicamentos, entre outros…

compressas, ligaduras, pensos, tesoura, água-oxigenada, material de fácil utilização para fazer curativos, embalagens extra de medicamentos, entre outros… Canivete multifunções e isqueiro ;

; Manta de aquecimento ;

; Corda resistente com alguns metros;

Rádio a pilhas ;

; Lanterna;

Relógio;

Algum dinheiro;

Cópia do cartão de cidadão de toda a família.

Com este kit preparado, poderá estar mais descansado quanto à possibilidade de ter de um caso de emergência. Lembre-se que a natureza é imprevisível e que não custa nada ser cauteloso.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube e no nosso site DECO.