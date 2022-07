Saiba o que é ‘influencer marketing’ e como afeta as escolhas do consumidor

O mundo está cada vez mais digital, fornecendo de rápida e cómoda informação e actualização aos consumidores. A crescente digitalização abriu portas a estratégias comerciais e de comunicação, permitindo que muitas empresas divulgassem os seus produtos nas redes sociais, apostando na visualização de milhares de pessoas, potenciais consumidores.

O marketing de influência (influencer marketing em inglês) surge neste sentido e consiste num conjunto de estratégias aplicadas ao mundo digital, onde basicamente se promovem diversas marcas através da contratação de produtores de conteúdos digitais ou independentes que tenham uma grande influência sobre distintos públicos alvos.

O grande objetivo é que as empresas tenham um canal de ligação com os potenciais consumidores com base em confiança e viabilidade. Dado que muitos consumidores seguem determinados influenciadores, por se identificarem com estes, ou porque procuram um estilo de vida idêntico ao do criador de conteúdo, esta estratégia torna-se extraordinária, quando aplicada de forma correta.

Mas atenção! Existem regras para a aplicação destas estratégias e os consumidores devem ter cuidados redobrados para não saírem lesados.

Como exemplos de campanhas relacionadas com o marketing de influência temos os giveaways, takeovers, comissões, conteúdos patrocinados, ofertas e temos ainda embaixadores de marca que promovem de forma quotidiana determinados produtos. Os consumidores estão cada vez mais ligados às redes sociais e acabam por consumir, através destas vias, por influência destas conexões.

Mas, como se sabe, nem tudo o que é bom para uns pode ser para outros, ou até mesmo nem sempre os produtos publicitados são tão bons quanto dizem ser. Portanto, para o consumidor evitar problemas maiores deve constatar sempre mais opiniões, verificar comentários de outros consumidores em relação ao artigo, pesquisar sobre todos os componentes e características do mesmo, de modo a fazer uma escolha mais acertada para si.

O consumidor tem de ter uma olhar mais crítico e não se deixar levar apenas pela opinião de uma pessoa, procurando sempre mais informação. Caso seja lesado com uma publicidade enganosa, ou seja, uma informação que é distorcida da realidade ou até mesmo que é exagerada acerca de um produto ou serviço, denuncie!

