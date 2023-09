O frigorífico é dos equipamentos que mais gasta energia. É por isso importante que os consumidores adotem cuidados extra, a começar logo pela compra de um equipamento com uma boa classe energética.

12 Setembro 2023, 06h45

O frigorífico é dos equipamentos que mais gasta energia. É por isso importante que os consumidores adotem cuidados extra, a começar logo pela compra de um equipamento com uma boa classe energética.

A temperatura ideal para manter os alimentos conservados sem gastar energia desnecessária é entre os 3 aos 5 graus. Saiba que quanto maior for a diferença entre a temperatura do ambiente e a temperatura do frigorífico, maior será o consumo de energia.

Para evitar consumos desnecessários, siga estas recomendações:

A localização do frigorífico é um fator a ter em conta. Este deve estar num local fresco e ventilado, não totalmente encostado à parede, deve dar uma margem para que possa circular mais facilmente o ar do ventilador do equipamento e deve estar longe de fontes de calor.

é um fator a ter em conta. Este deve estar num local fresco e ventilado, não totalmente encostado à parede, deve dar uma margem para que possa circular mais facilmente o ar do ventilador do equipamento e deve estar longe de fontes de calor. Esteja atento às borrachas . É importante garantir um correto armazenamento e para tal o frigorifico deve encontra-se bem isolado através das borrachas. Se não houver esse cuidado, o equipamento estará a consumir mais energia e os alimentos podem não manter a sua conservação.

. É importante garantir um correto armazenamento e para tal o frigorifico deve encontra-se bem isolado através das borrachas. Se não houver esse cuidado, o equipamento estará a consumir mais energia e os alimentos podem não manter a sua conservação. Evite colocar alimentos quentes no seu frigorífico. Deixe os alimentos arrefecerem à temperatura ambiente antes de conservá-los no frigorifico para evitar diferentes temperaturas que, por sua vez, aumenta o consome de energia, bem como pode alterar a composição nutricional dos alimentos.

Deixe os alimentos arrefecerem à temperatura ambiente antes de conservá-los no frigorifico para evitar diferentes temperaturas que, por sua vez, aumenta o consome de energia, bem como pode alterar a composição nutricional dos alimentos. Evite abrir a porta do frigorífico desnecessariamente ou por muito tempo. Quanto mais o fizer, mais estará em contacto com a temperatura do ambiente, obrigando a maior consumo de energia para que o equipamento consiga manter a temperatura desejada.

Quanto mais o fizer, mais estará em contacto com a temperatura do ambiente, obrigando a maior consumo de energia para que o equipamento consiga manter a temperatura desejada. Organização dos alimentos no frigorifico. Uma correta organização fará com que consiga mais facilmente saber onde está os alimentos, diminuindo o tempo de abertura da porta do frigorífico e, por sua vez, conseguirá conservar melhor os alimentos.

Uma correta organização fará com que consiga mais facilmente saber onde está os alimentos, diminuindo o tempo de abertura da porta do frigorífico e, por sua vez, conseguirá conservar melhor os alimentos. Faça uma limpeza ao frigorífico frequentemente. Mantenha o equipamento fresco e limpo, de modo a não contaminar os alimentos. Uma vez por mês faça uma limpeza simples, com especial atenção aos produtos a utilizar. Veja o manual de instruções do equipamento antes de usar qualquer produto. Pelo menos duas vezes por ano, faça a descongelação total do seu frigorífico e congelador. Para tal, precisa de mantê-lo desligado por 48 horas.

Mantenha o equipamento fresco e limpo, de modo a não contaminar os alimentos. Uma vez por mês faça uma limpeza simples, com especial atenção aos produtos a utilizar. Veja o manual de instruções do equipamento antes de usar qualquer produto. Pelo menos duas vezes por ano, faça a descongelação total do seu frigorífico e congelador. Para tal, precisa de mantê-lo desligado por 48 horas. Em tempos de altas temperaturas proteja o seu frigorífico. Tente manter o espaço onde está o seu equipamento sempre fresco. Se é um espaço onde tem alguma exposição solar opte por fechar as persianas, por exemplo.

Ao seguir estas recomendações conseguirá manter o seu equipamento em perfeitas condições durante mais tempo e reduzirá o consumo de energia.

