Saiba quais são os direitos e deveres de um fiador

Face à instabilidade económica que se vive, as instituições bancárias solicitam que exista uma figura do fiador em empréstimos concedidos para garantir o pagamento e diminuir o risco de incumprimento.

Ser fiador é uma grande responsabilidade, pois é a pessoa que dá garantias pessoais, através do seu património, para o pagamento da dívida de outrem.

No que diz respeito aos direitos do fiador, estes são praticamente inexistentes. O único direito que o fiador apresenta é o chamado benefício de excussão prévia, e isto é, o direito a poder recusar o pagamento enquanto todo o património do devedor não for executado pelo credor.

Caso o fiador tenha que liquidar a dívida, saiba que é possível solicitar o reembolso do valor que pagou ao devedor. No entanto se o mesmo não teve capacidade para pagar à instituição bancária também muito dificilmente conseguirá compensar o fiador.

É importante referir que o fiador não pode deixar de o ser, unilateralmente, uma vez que ao assinar um contrato, toda e qualquer alteração depende da anuência de todos os intervenientes.

De modo a garantir o cumprimento do crédito, surgiu um procedimento conhecido por PERSI – Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento, em que as instituições de crédito, face à demora dos clientes no cumprimento das suas responsabilidades, são obrigadas a diligenciarem a fim de encontrarem soluções e a apresentarem um plano de reestruturação do seu crédito, antes de avançarem judicialmente.

O fiador tem direito de ser informado do incumprimento das dividas e a ser abrangido pelo PERSI, caso a fiança seja executada pelo banco e tenha dificuldades em pagar a dívida.

Antes de decidir ser fiador, pondere muito bem nesta condição.

