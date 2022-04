Salsa Jeans tem nova loja na Baixa de Lisboa

A Salsa Jeans abriu a sua nova flagship store na baixa de Lisboa, que se estende por uma área de 221 m² em plena rua Augusta, localizada no nº147 daquela que é uma das principais artérias do comércio de rua lisboeta.

Concluída em pleno confinamento, esta operação de arrendamento contou com a intervenção do departamento de Leasing Markets Advisory da JLL em todo o processo, que assumiu não só a comercialização exclusiva do imóvel, como também apresentou o espaço à marca de moda portuguesa, tomando a dianteira de um processo de procura que estava ativo no mercado.

Mariana Rosa, Head of Leasing Markets Advisory da JLL, faz saber, em comunicado: “esta operação é um ótimo exemplo do renovado vigor do comércio de rua que, embora tenha sofrido bastante o impacto da pandemia, parece ter saído bastante fortalecido dela. Neste novo ciclo do mercado pós-Covid, em que as vendas online ganharam um peso acrescido para a maioria dos retalhistas, o comércio de rua tornou-se numa espécie de ponto de encontro entre as marcas e os seus clientes, no âmbito das suas estratégias omnicanal”.

E acrescenta: “Mais do que um mero ponto de venda, tal como o conhecíamos no passado, nesta nova realidade, as lojas de rua são espaços privilegiados para as marcas apresentarem os seus novos conceitos, ao mesmo tempo que proporcionam uma experiência de compra mais cómoda e interativa, disponibilizando serviços de click & collect, vendas omnicanal”.

Hugo Martins, Diretor Executivo da Salsa Jeans, comenta, no mesmo comunicado: “Esta flagship store é a loja Salsa que Lisboa há muito merecia, com o conceito ‘Jeans Studio’, que já levámos com sucesso a Paris e a Madrid. É um espaço onde celebramos a experiência de compra, potencializada pelo serviço de excelência e aconselhamento personalizado das nossas equipas, experts em denimwear”.