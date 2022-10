Samba Digital entra na Bolsa de Lisboa a 6 de outubro

A Samba Digital, agência internacional de marketing inteiramente dedicada ao desporto e entretenimento, escolheu a Euronext Lisboa para entrar no mercado de capitais. A apresentação da empresa e prestação de informação financeira será efetuada no fecho da sessão de dia 6 de outubro, às 16h30, revela a empresa.

Com sede em Portugal, a Samba Digital possui aSports Translate e a Sport Influencers, duas plataformas para a indústria do desporto, com mais de 300 tradutores e 5.000 influenciadores em todo o mundo.

“Fundada em 2018 nos Estados Unidos, a Samba Digital apoia clubes e jogadores da indústria do desporto e lgaming na sua estratégia de internacionalização, desenvolvendo as suas audiências digitais em todo o mundo”, refere o comunicado.

A empresa está presente em quatro continentes, na América (EUA e Latam), Europa, África e Ásia. A Samba Digital trabalha com os maiores clubes e jogadores do futebol inglês (Liverpool, Tottenham, Manchester United, Chelsea), do futebol francês (Ligue 1, PSG, OM, OL, AS Mónaco), do futebol italiano (Serie A, Juventus, Napoli), do futebol alemão (Bundesliga, Eintracht, Bayern Munique) e, desde este ano, com a Primeira Liga Portuguesa

A empresa tem experiência em muitos outros desportos. Os seus clientes incluem também o Orlando Magic na NBA, a Ryder Cup, a Fórmula 1, o Roland-Garros, o US Open, o Rugby Mundial, a FIBA, entre outros.