28 Junho 2023, 10h04

O SANAS Madeira deixou algumas recomendações à população para enfrentar os dias de calor, tendo em conta os conselho também deixados pela Direção Regional de Saúde (DRS). A instituição pede também, de modo a que possa aproveitar o verão de “forma segura”, que respeite as indicações dadas pelos nadadores salvadores profissionais.

Entre as recomendações deixadas pelo SANAS encontra-se: Beber água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não se tem sede, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas; Fazer refeições frias, leves e frequentes; Conservar e transportar os alimentos no frio. Não deixar à temperatura ambiente mais do que duas horas.

O SANAS recomenda também: Utilizar roupa larga, que cubra a maior parte do seu corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol, com proteção contra raios UV; Evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11h00 e as 17h00; Utilizar protetor solar com fator 30 ou mais e renovar a sua aplicação de duas em duas horas e após os banhos no mar ou piscina; Manter-se em ambientes frescos, pelo menos duas a três horas por dia.

Outra das recomendações é de que no período de maior calor, “feche portas e janelas, e ao entardecer deixe que o ar circule pela casa (mantendo redes mosquiteiras)”.

O SANAS sugere que “escolha as horas de menor calor para viagens mais longas de carro e não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol” e “evite praticar atividade física ou desportos que exijam esforço físico nos períodos de maior calor”.

Fica ainda o conselho se trabalhar no exterior durante períodos de calor “fazê-lo sempre acompanhado” e também “manter-se informado e atento às recomendações e alertas das autoridades de saúde e proteção civil”.

O SANAS recomenda que se “refresque com frequência no mar ou, caso este não o permita, utilize o chuveiro” e que se “mantenha sobre atenção os grupos mais vulneráveis ao calor, como é o caso das crianças, grávidas, idosos, doentes, desportistas ou trabalhadores”, e num caso de emergência ligue para o 112.