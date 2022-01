Santander financia Onex em mais de 360 milhões na aquisição de parques eólicos em Portugal

O Banco Santander financiou a luxemburguesa Onex Holdings, em mais de 360 milhões de euros, para o refinanciamento e aquisição de 5 parques eólicos da EDP Renováveis, localizados em Portugal, com uma capacidade total de cerca de 221 MW (megawatts).

“O banco atuou como one-stop shop para o financiamento, assegurando o desembolso total do pacote de dívida e contratando um instrumento de cobertura do risco de taxa de juro. Esta aquisição pela Onex tem um Entreprise Value superior a 534 milhões de euros”, refere o banco em comunicado.

O banco diz ainda que esta operação “reforça o compromisso do Santander com a sustentabilidade da economia e o apoio ao desenvolvimento das energias renováveis, ao mesmo tempo que demonstra a forma como os produtos diversificados e a qualidade de serviço do banco permitem oferecer soluções integradas aos clientes”.

Os ativos adquiridos pela Onex serão geridos Exus Management Partners, uma empresa privada que investe e gere ativos no sector das energias renováveis para investidores privados e institucionais. A empresa tem tido um relevante crescimento a nível global e atualmente mantém sob gestão um portfolio em operação de mais de 9 GW.

A EDP Renováveis anunciou esta manhã que concluiu a venda de um portfólio eólico localizado em Portugal, de capacidade de 221 megawatts à Onex Renewables. A transação engloba cinco parques eólicos, dos quais 96 MW estão em operação desde 2018-19 e os restantes 125 MW entraram em operação em dezembro de 2021, diz a EDP.

A Onex Holding é um grupo privado baseado no Luxemburgo, com investimentos em ativos estratégicos no sector imobiliário, energia e trading. “Entre os seus principais ativos inclui-se: o Old War Office, edifício histórico em Londres transformado em apartamentos e hotel geridos pela Raffles; uma refinaria com produção diária de 40.000 barris; uma central termoelétrica a gás natural de 1250MW, e uma unidade de trading que transaciona mensalmente mais de 3,5 milhões de derivados de petróleo para o sudoeste asiático, India e EUA. A Onex quer desenvolver um portfolio de 1GW de ativos renováveis até final de 2023”, lê-se no comunicado.