Santander Totta dispara lucros no trimestre para 155,4 milhões de euros

No final de março de 2022, o resultado líquido da Santander Totta SGPS ascendeu a 155,4 milhões de euros, que compara com 34,2 milhões no período homólogo. O banco explica que no 1.º trimestre de 2021 tinha sido registado um encargo extraordinário, no valor de 164,5 milhões de euros (líquido de impostos), para fazer face ao plano de transformação que está em curso, “com a otimização da rede de agências e investimentos em processos e tecnologia”.

O produto bancário alcançou 331,7 milhões de euros, o que traduz um decréscimo de 21,2% face ao mesmo período de 2021, enquanto os custos operacionais totalizaram 121,0 milhões de euros, refletindo uma redução de 15,6%, mas inferior à das receitas, pelo que o resultado de exploração se reduziu em 24,1%, para 210,7 milhões de euros.

O rácio de eficiência ascendeu a 36,5% (+2,4 pp face ao valor de março de 2021).

O banco reconhece que a dinâmica do produto bancário esteve bastante influenciada pela evolução dos resultados em operações financeiras, que se reduziram em 94% face ao período homólogo, quando tinham atingido um valor muito elevado, fruto da gestão da carteira de títulos.

A evolução das receitas recorrentes de natureza comercial, no primeiro trimestre do ano, consiste num crescimento de 8,8% em termos homólogos, com uma estabilização da margem financeira e um crescimento das comissões. A margem financeira ascendeu a 193,9 milhões de euros, um acréscimo de 0,7% face ao mesmo período de 2021, apesar do contexto de taxas de juro negativas, e da continuada redução dos spreads de crédito, “num enquadramento concorrencial que permanece bastante competitivo”.

As comissões líquidas registaram um crescimento homólogo de 23,3%, para 119,1 milhões de euros. “Parte da dinâmica continua a refletir o incremento dos níveis de transacionalidade dos clientes, mas em particular o foco na estratégia de poupança e proteção, materializada na diversificação dos recursos de clientes em fundos e seguros financeiros, assim como na distribuição de seguros autónomos de risco, com destaque para a oferta de seguros auto para particulares e empresas”, diz o banco.

Os outros resultados da atividade bancária ascenderam a 3,5 milhões de euros. Os resultados da atividade de seguros, no montante de 3,1 milhões de euros, registaram uma redução homóloga de 29,1%, enquanto os resultados em operações financeiras registaram uma significativa redução (-94,4%), para 8,1 milhões de euros, refletindo a receita associada a operações de gestão da carteira de títulos de dívida pública registada no 1.º trimestre de 2021, explica o banco.

Os custos operacionais, no montante de 121,0 milhões de euros, registaram um decréscimo homólogo de 15,6%, “fruto da redução em 19,0% dos custos com pessoal, de 11,7% ao nível dos gastos gerais administrativos e de 9,3% ao nível da depreciação”, pois ao longo do ano de 2021, “o banco implementou um abrangente plano de transformação, operacional e comercial, procurando ajustar a sua estrutura e processos às alterações no modo como os clientes se relacionam com as entidades bancárias, com particular foco na simplificação de processos e na melhoria da qualidade de serviço”.

Face a dezembro de 2021, a rede de agências reduziu-se em 4 pontos de atendimento, enquanto o quadro de colaboradores se reduziu em 84 pessoas.

“A imparidade líquida de ativos financeiros ao custo amortizado, no montante de -3,0 milhões de euros, reduziu-se em 91,1% face ao primeiro trimestre de 2021, refletindo a melhoria das condições económicas, particularmente materializadas na estabilidade da taxa de desemprego abaixo de 6%, nos dois primeiros meses de 2022”, explica o banco.

Também o término das moratórias, no final do 3.º trimestre de 2021, não resultou numa deterioração percetível da qualidade creditícia, constatou o Santander Totta sobre a evolução do crédito malparado. Com efeito, o rácio de NPE (non-performjng exposure) estabilizou em 2,3%, ao mesmo nível de dezembro de 2021, e 0,3pp abaixo do observado no final de março de 2021.

A dinâmica das provisões líquidas e outros resultados reflete o efeito dos encargos extraordinários relacionados com a implementação do supramencionado plano de transformação do banco, que foram registados no 1.º trimestre de 2021.

O resultado antes de impostos e interesses minoritários ascenderam 225,6 milhões euros, o que compara com 22,5 milhões no mesmo período de 2021.

No final de março de 2022, a carteira de crédito ascendeu a 43,5 mil milhões de euros, um aumento de 1,2% face ao valor registado no mesmo período de 2021, destacando-se o crescimento do crédito à habitação em 6,5%. A quota de mercado de novos empréstimos de crédito habitação (valores acumulados a fevereiro) situou-se em 21,8%.

No primeiro trimestre de 2022 o Santander Totta “manteve sólidos volumes de originação de novo crédito hipotecário, materializados em quotas de mercado consistentemente acima de 20%”, diz o comunicado.

“O crédito à habitação, no montante de 22,3 mil milhões de euros, registou um crescimento homólogo de 6,5%, enquanto o crédito ao consumo ascendeu a 1,7 mil milhões de euros, um aumento de 6,1% no mesmo período”, revela o banco.

Nos dois primeiros meses de 2022, o banco originou cerca de 500 milhões de euros em hipotecas, com uma quota de mercado média de 21,8%.

O crédito a empresas ascendeu a 16,1 mil milhões de euros, traduzindo uma redução de 2,0% face ao final de março de 2021, em grande medida refletindo a elevada liquidez acumulada pelas empresas em 2021. Face ao final de 2021, a carteira de crédito a empresas cresceu 0,4%.

Ao nível do crédito a empresas, o banco tem permanecido ativo em linhas de apoio à liquidez, como o factoring e confirming.

Do lado dos recursos de clientes estes ascenderam a 47,5 mil milhões de euros, um aumento de 8,3% face ao mesmo período do ano anterior, evolução determinada pelo aumento de 8,4% em depósitos e de 7,6% em recursos fora de balanço.

“A transformação, comercial e digital, continua a materializar-se no crescimento de clientes digitais, os quais já representam 60% da base de clientes de banco principal”, refere o banco.

O rácio CET1 (fully implemented) foi de 21,4%, o que traduz um acréscimo de 1,3 pp em relação a março de 2021, refletindo a capacidade de geração orgânica de capital, assim como a gestão dos ativos ponderados por risco.

Face ao final de 2021, o rácio de capital CET1 reduziu-se em 4,6 pp, “refletindo a decisão do Conselho de Administração do Santander em Portugal em retomar a distribuição de dividendos no ano de 2022, na sequência de ter sido levantada a recomendação do Banco Central Europeu, de 27 de março de 2020, relativa à remuneração dos acionistas”.

O Santander Totta continua com “níveis de capitalização bastante elevados, claramente acima dos requisitos mínimos exigidos pelo BCE ao abrigo do SREP (em 2022, CET1 de 8,344%, Tier 1 de 10,125% e Total de 12,5%, em full implementation)”.

Em termos de MREL (passivo bail-inável), a 31 de março a Santander Totta SGPS registava um rácio de 27,8%, acima do requisito (fully implemented) de 20,43%, exigido desde 1 de janeiro de 2022.

O banco apresentou os resultados em comunicado onde aborda o contexto geopolítico. “Em Portugal, a conjuntura económica, nos primeiros dois meses de 2022, caraterizou-se por uma tendência de melhoria da confiança dos consumidores, que se repercutiu no reforço do clima e sentimento económico, transversal a praticamente a todos os setores de atividade. Com o início da guerra na Ucrânia, o indicador de confiança dos consumidores diminuiu abruptamente em março, registando-se a segunda maior redução mensal histórica, resultado de uma queda generalizada detodas as componentes, com especial relevância para as expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país e da situação financeira do agregado familiar”, destaca o banco.