Santander vai abandonar compra de banco mexicano do Citigroup

O Santander irá abandonar a compra do Banamex, banco mexicano detido pelo Citigroup, tendo informado que “não irá prosseguir com as próximas fases da compra” que havia proposto no início do ano.

O banco espanhol, o segundo maior da zona euro em valor de mercado, tinha feito uma oferta não-vinculativa pela instituição financeira mexicana, em linha com a sua estratégia recente de expandir a operação para lá do mercado europeu. Ainda assim, a presidente executiva do Santander havia afirmado em fevereiro que a compra teria de seguir uma lógica de racionalidade, afastando emissões de títulos para o seu financiamento.

Apesar de ser visto por alguns analistas como dos principais candidatos a ficar com o Banamex, a oferta do Santander não foi tornada pública, sendo estimada pelo Credit Suisse em nove mil milhões de euros.

Há relatos de que o Grupo Financero Banorte, do México, também esteja na corrida pelo banco detido pelo Citigroup, com parte do mercado a projetar mais ofertas vindas do mercado interno mexicano que superariam a agora retirada pelo Santander.