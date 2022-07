Santarém Retail Park reabre com primeira loja Mercadona na região

O CEO do BCP foi taxativo quando disse “não perspetivo, nos próximos dois anos, nenhuma subida de NPL (Non Performing Loans) com base no aumento dos custos financeiros, ou seja com a subida das taxas de juro, a não ser de empresas que já não tinham modelo de negócio à nova realidade pós pandemia”. O horizonte de subida de juros pelo BCE para os próximos dois anos é de 200 pontos base.