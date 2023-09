O presidente da Assembleia da República assinalou que hoje começa uma nova sessão legislativa, tendo o parlamento um novo Regimento que faz regressar os debates quinzenais com o primeiro-ministro e que reforça a fiscalização política do Governo. Esta posição consta de um vídeo publicado por Augusto Santos Silva, no qual o presidente da Assembleia da […]

15 Setembro 2023, 06h11

O presidente da Assembleia da República assinalou que hoje começa uma nova sessão legislativa, tendo o parlamento um novo Regimento que faz regressar os debates quinzenais com o primeiro-ministro e que reforça a fiscalização política do Governo.

Esta posição consta de um vídeo publicado por Augusto Santos Silva, no qual o presidente da Assembleia da República também destaca nesta nova sessão legislativa, a segunda da atual legislatura, as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974 e processos em curso no parlamento, como da revisão constitucional.

“Inicia-se hoje a segunda sessão legislativa desta legislatura. É uma sessão muito importante do ponto de vista político. Faço notar que entra em vigor um novo Regimento da Assembleia da República, que faz regressar os debates quinzenais com o primeiro-ministro”, observa o ex-ministro de Estado e da Assembleia da República.

Para o presidente da Assembleia da República, esse é um “sinal da intensificação do debate e do controlo político” ou da “fiscalização política do parlamento”.

Do ponto de vista legislativo, segundo Augusto Santos Silva, estão em curso “processos muito importantes”.

“Está a decorrer um processo de revisão constitucional e iniciaremos em outubro a discussão do Orçamento do Estado para 2024. Evidentemente, as propostas de lei apresentadas pelo Governo e os projetos de lei apresentados pelos partidos políticos irão enriquecer o trabalho da Assembleia ao longo deste ano”, sustenta.

Na sua mensagem, o presidente da Assembleia da República também realça que esta sessão legislativa “será marcada pela passagem do 50º da revolução do 25 de Abril