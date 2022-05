São estes os sectores que podem adiar as contribuições sociais por causa do choque energético

O Governo publicou esta terça-feira em Diário da República a portaria que define em que setores as empresas e os trabalhadores independentes vão poder adiar as contribuições para a Segurança Social e as obrigações fiscais relativas ao primeiro semestre de 2022, face ao aumento dos preços da energia e as quebras que estão a ser registadas na cadeia de fornecimento de matérias-primas. Da lista agora conhecida, constam, por exemplo, a indústria do vinho, a fabricação de equipamento elétrico, a fabricação de mobiliário, a restauração, o alojamento e o comércio a retalho.

No diploma publicado esta manhã, o Executivo de António Costa começa por salientar que, “com vista à mitigação dos efeitos provocados pelo aumento do preço da energia ou a quebras das cadeias de fornecimento de matérias-primas essenciais para exercício da respetiva atividade, o decreto-lei n.º 30-D/2022, de 18 de abril, estabeleceu um regime extraordinário de diferimento do pagamento de contribuições para a segurança social devidas pelas entidades empregadoras e pelos trabalhadores independentes.”

Em maior detalhe, ficou estabelecido nesse decreto-lei que os trabalhadores independentes e as entidades empregadores mais afetadas pela crise energética poderiam diferir, em parte, as contribuições relativas a março, abril, maio e junho, nos seguintes termos: um terço do valor em causa deve ser pago no mês em que é devido, enquanto os dois terços restantes podem ser pagos até seis prestações iguais e sucessivas a partir de agosto, sem juros.

O mesmo diploma previu o alargamento do regime complementar de diferimento das obrigações fiscais a cumprir no primeiro semestre do ano “às empresas de setores especialmente afetados, em função das suas características produtivas, pelo agravamento dos preços da energia”.

Por definir ficou, contudo, o conjunto de setores ao qual podem ser aplicados estes adiamentos, universo que agora é estabelecido na portaria que o Governo publicou esta terça-feira.

São, assim, abrangidas as seguintes atividades:

Agricultura, produção animal, caça e atividades dos serviços relacionados;

Silvicultura e exploração florestal;

Pesca e aquicultura;

Extração e preparação de minérios metálicos;

Outras indústrias extrativas;

Atividades dos serviços relacionados com as indústrias extrativas;

Abate de animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne;

Preparação e conservação de peixes, crustáceos e moluscos;

Preparação e conservação de frutos e de produtos hortícolas;

Produção de óleos e gorduras animais brutos; Indústria de laticínios;

Transformação de cereais e leguminosas; fabricação de amidos, de féculas e de produtos afins;

Fabricação de produtos de padaria e outros produtos à base de farinha;

Fabricação de refeições e pratos pré-cozinhados; Fabricação de alimentos para animais;

Indústria do vinho;

Fabricação de têxteis;

Indústria do vestuário;

Indústria do couro e dos produtos do couro;

Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário;

Fabricação de obras de cestaria e de espartaria;

Impressão e reprodução de suportes gravados;

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas;

Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas;

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos;

Indústrias metalúrgicas de base;

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos;

Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para comunicações e produtos eletrónicos e óticos;

Fabricação de equipamento elétrico;

Fabricação de máquinas e de equipamentos, n. e.;

Fabricação de veículos automóveis, reboques, semirreboques e componentes para veículos automóveis;

Construção de embarcações metálicas e estruturas flutuantes, exceto de recreio e desporto;

Construção de embarcações não metálicas, exceto de recreio e desporto;

Fabricação de mobiliário e de colchões; Outras indústrias transformadoras;

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos;

Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio; Descontaminação e atividades similares;

Promoção imobiliária (desenvolvimento de projetos de edifícios);

Construção de edifícios;

Atividades especializadas de construção;

Comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos;

Comércio a retalho, exceto de veículos automóveis e motociclos;

Transporte interurbano de passageiros por caminhos-de-ferro;

Transporte de mercadorias por caminho-de-ferro; Outros transportes terrestres de passageiros;

Transportes rodoviários de mercadorias e atividades de mudanças;

Alojamento;

Restauração e similares;

Outras atividades complementares de Segurança Social;

Educação pré-escolar;

Atividades dos Estabelecimentos de Cuidados Continuados Integrados, com alojamento;

Atividades dos estabelecimentos para pessoas com doença do foro mental e do abuso de drogas, com alojamento;

Atividades de apoio social para pessoas idosas e com deficiência, com alojamento;

Outras atividades de apoio social com alojamento;

Atividades de apoio social para pessoas idosas e com deficiência, sem alojamento;

Outras atividades de apoio social sem alojamento; Centro de férias e lazer;

Engenheiros;

Engenheiros técnicos;

Ajudantes familiares;

Amas;

Assistentes sociais;

Biólogos;

E veterinários.

O diploma publicado esta terça-feira vem ainda determinar que as entidades empregadoras e os trabalhadores independentes que já tenham pago as contribuições sociais relativas a março na sua totalidade podem agora beneficiar do diferimento na íntegra das contribuições referentes aos meses de abril e maio.

A portaria publicada esta manhã entra em vigor esta quarta-feira.