No novo livro “O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar”, o antigo primeiro-ministro reconhece que a avaliação do trabalho realizado por cada um dos governantes é uma das tarefas “mais complexas e delicadas do primeiro-ministro”.

12 Setembro 2023, 08h17

Como remodelar um Governo: este poderia o título do capítulo que é pré-publicado esta terça-feira no jornal “Público”, do novo livro de Aníbal Cavaco Silva, “O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar”.

“É um dever a que um chefe do Governo vinculado a uma ética de responsabilidade não pode furtar-se, na medida em que lhe cabe garantir a eficácia do Governo e decidir sobre os ministros que devem ser substituídos. São os ossos do seu ofício”, destaca Cavaco Silva.

Para o também antigo Presidente da República, “é assim importante que tenha na cabeça, só para si, os critérios a ter em conta e a ponderação a atribuir a cada um deles, os quais podem ser influenciados pelas circunstâncias do momento”.

O antigo primeiro-ministro e Presidente da República tem sido um dos principais críticos da governação de António Costa. No passado mês de maio, Cavaco Silva acusou o Governo de ser especialista em “mentira e propaganda” e, considerou que o primeiro-ministro perdeu a autoridade e não desempenha as competências que a Constituição lhe atribui, sugerindo a sua demissão.

Em resposta, o primeiro-ministro acusou o ex-Presidente da República Cavaco Silva de estar a alimentar “o frenesim” da direita para provocar uma crise política artificial e de procurar interromper ao Governo uma trajetória de recuperação da economia.