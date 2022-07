SAP compra startup ítalo-americana Askdata

A tecnológica alemã SAP avançou com a aquisição da startup ítalo-americana Askdata, especializada na pesquisa e análise de dados, para reforçar a sua capacidade de ajudar as empresas a tirarem melhor partido das pesquisas de linguagem natural baseada em Inteligência Artificial (IA) e tomarem decisões mais fundamentadas.

“O mercado de dados e de gestão analítica está a evoluir bastante e é imperativo fornecer aos utilizadores experiências cada vez mais simples, que os capacitem a tomar decisões baseadas em dados de forma independente”, disse o presidente e diretor de Produtos do software SAP Hana Database e Analytics na SAP. “A capacidade de resposta a uma ampla variedade de perfis de utilizadores será o principal motor da adoção de dados e análises. A Askdata fornece à SAP um caminho para liderar esta transição em benefício dos nossos clientes”, garante Irfan Khan.

Fundada em 2014 pelos empreendedores italianos Giuseppe Ancona e Simone Di Somma, a Askdata tem uma solução que permite aos seus utilizadores pesquisarem dados e interagirem com a informação disponibilizada com o objetivo de maximizarem o conhecimento do seu negócio. Disponível em vários idiomas, a plataforma digital dá uma experiência personalizada e conexão em direto às aplicações-fontes sem mover os dados, contextualizado com os indicadores de negócio e dando sugestões aprofundadas.

“Aplica a mais avançada tecnologia de Inteligência Artificial ao processamento de linguagem natural, possibilitando aos utilizadores uma capacidade de responder a quaisquer questões sobre dados através de uma simples pesquisa”, sintetiza, em comunicado divulgado à imprensa, a multinacional com sede em Walldorf, na Alemanha.

Com esta operação de aquisição, cujo valor não foi revelado, o IP da Askdata faz agora parte da SAP Business Technology Platform. A ideia é que contribua para uma experiência de análise de dados de última geração para os clientes da cloud analítica da SAP e outras aplicações para clientes empresariais. Aliás, este é um segmento de negócio em crescimento na SAP. As vendas de serviços na nuvem cresceram 33% entre janeiro e junho, em relação ao mesmo período do ano passado.

No primeiro semestre deste ano, a SAP teve um lucro de 835 milhões de euros, o que representa uma queda abrupta de 67% em termos homólogos. Por outro lado, as receitas subiram 12%, para 14,59 mil milhões de euros, comparativamente aos primeiros seis meses de 2021.